Клиенты РГС Банка могут дистанционно повысить процент по действующим сберегательным продуктам в мобильном приложении, самостоятельно подключив опцию «АвтоДрайв». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Сервис предполагает получение надбавки до 1 процентного пункта за трансакционную активность по карте «АвтоДрайв» к оформленным у клиента сберегательным продуктам банка — накопительному счету «Автомобилист» или вкладу «Дорога к цели» (с остатком на счете не более 1 млн рублей). Таким образом, максимальная ставка с учетом подключенного сервиса по накопительному счету «Автомобилист» составит 6,59%, а по вкладу «Дорога к цели» — 6,58%.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

«Для подключения опции достаточно совершить несколько простых шагов. Во-первых, оформить в мобильном банке в разделе «Карты» виртуальную дебетовую карту «Автодрайв», если карта не была выпущена ранее (выпустить ее также можно в отделении банка на физическом пластике). Во-вторых, перейти в раздел открытого сберегательного продукта и на вкладке «Операции» выбрать из перечня действие «Подключить опцию», — говорится в релизе.

После этого можно оплачивать картой ежедневные покупки на сумму от 10 тыс. рублей в месяц и получать надбавку в зависимости от суммы ежемесячных трат. Клиент РГС Банка может не только самостоятельно подключать, но и переподключать данную опцию между оформленными сберегательными продуктами в начале календарного месяца.