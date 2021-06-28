В России в 2021 году впервые за два года не будет месячной дефляции по итогам августа и сентября, пишут «Известия» . В этом сходятся ведущие экономисты банков, университетов и рейтинговых агентств. В ЦБ заявили, что месячная инфляция в августе — сентябре 2021 года будет определяться в том числе качеством и объемом нового урожая, прогнозирование параметров которого традиционно связано с повышенной неопределенностью. По оценкам Банка России, годовая инфляция начнет постепенно замедляться осенью. По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, будет хороший урожай, что позволит снизить цены на сезонные овощи и фрукты, но за счет других компонентов индекса потребительских цен (непродовольственных товаров и услуг) ожидаются положительные темпы инфляции в августе и сентябре (0% и 0,1% м/м соответственно).

В этом году вряд ли будет отрицательный месячный рост совокупного ИПЦ, согласился аналитик ЮниКредит Банка Ариэл Черный. По его мнению, даже по продовольствию снижение может быть не столь быстрым за счет высоких темпов роста цен на мировых рынках, но стабильно увеличивается стоимость непродовольственных товаров благодаря отложенному спросу. Снижение темпов инфляции уже началось, и к концу года она сократится до 4,9%, что укладывается в прогнозе ЦБ, отметил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Причиной станут ужесточение денежно-кредитной политики, снятие инфляционного давления в некоторых секторах и укрепление курса рубля. Даже если снижение цен на продовольственные товары будет зафиксировано, оно не сможет перебить инфляцию других категорий потребительской корзины, считает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Набиуллина: фиксация цен на продукты для борьбы с инфляцией приведет к дефициту Она пояснила, что цены растут, потому что предложение не успевает удовлетворить спрос.

Не ожидает дефляции и директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев. По его мнению, этим летом и в начале осени проинфляционные факторы будут преобладать над дезинфляционными. Скорее всего, темп роста цен будет близок к нулю, но вряд ли уйдет в отрицательную зону, сообщил он.

По словам старшего экономиста «ВТБ Капитала» и автора телеграм-канала «Твердые цифры» Александра Исакова, незначительное снижение цен удастся зафиксировать. Так, инфляция в августе и сентябре может быть ниже ноля (минус 0,2% и 0,0% соответственно). Сезонное замедление цен в августе будет происходить традиционно за счет продовольствия — здесь ожидается снижение на 0,8% м/м по всей корзине еды в основном за счет фруктов и овощей. В сентябре снижение цен в плодах замедлится, но подешевеет сахар, а также традиционно упадут цены в отдельных сегментах услуг, прежде всего в транспорте и гостеприимстве, резюмировал Исаков.