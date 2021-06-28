Крупнейшие частные авиакомпании России попросили при субсидировании перевозок льготных категорий граждан на Дальний Восток исключить приоритет российских самолетов, поскольку на них все равно невозможно долететь до региона, пишут «Известия» . Инициатива обозначена в письме владельца и главы «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну.

На 2021 год на программу субсидирования перевозки льготных категорий граждан было выделено 5,8 млрд рублей, на 2022 и 2023 год запланирован тот же объем, говорили ранее в Минтрансе. Около 75% субсидий выделяется на маршруты из Санкт-Петербурга и Москвы на Дальний Восток, заметил Скуратов. Остальная часть — в Калининград и Крым. Независимо от того, какая авиакомпания будет назначена на выполнение субсидируемых перевозок, перелеты на указанных маршрутах будут выполняться на иностранных воздушных судах, указал топ-менеджер в письме. По мнению Скуратова, такой принцип распределения бюджетных средств по дальневосточным маршрутам противоречит основной цели программы — повышению доступности перелетов.

В S7 Airlines и Nordwind разделяют позицию «Уральских авиалиний», сказали представители компаний. Сотрудник Nordwind добавил, что из-за измененного механизма распределения субсидий авиакомпания не сможет претендовать на какие-либо дотации для перевозки льготных категорий граждан в 2022 году, так как она не является эксплуатантом отечественной техники. По его словам, если правила не изменятся, то авиакомпания будет вынуждена прекратить прямые полеты на Дальний Восток из Москвы и Санкт-Петербурга. По словам представителя Минтранса, протяженность большинства субсидируемых маршрутов предполагает использование дальнемагистральных воздушных судов, производство которых в настоящее время нашей промышленностью не осуществляется. Таким образом, увязать напрямую предоставление дотаций с использованием на субсидируемом маршруте отечественных современных воздушных судов невозможно, пояснил он.

Авиаперевозчики предупредили о возможном росте цен на авиабилеты на 30% В инвестпроектах указано, что цены на перелеты с учетом новых тарифов должны вырасти не более чем на 5—15%.

Согласно обновленным правилам распределения субсидий для перевозки льготных категорий граждан, получателем дотаций на маршруте может быть только один перевозчик, у которого больше всех российских самолетов, сообщил источник в одной из авиакомпаний. В рамках реализации ее новой стратегии до 2028 года авиакомпании «Россия» будут переданы 54 региональных Superjet 100 «Аэрофлота». В рамках контракта до 2026 года «России» поставят еще 100 таких судов. У «Аэрофлота» подписан и твердый контракт на поставку 50 перспективных среднемагистральных МС-21, которые будут эксплуатироваться в «России».

Измененный механизм распределения дотаций фактически убивает все преимущества программы субсидирования перевозок, поскольку делает поддержку не широкой, а, наоборот, превращает ее в помощь исключительно одному перевозчику, сказал главный эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов. Изменения были неправильными и ошибочными, уверен он. Нельзя навязывать российский авиапарк компаниям на коммерческих маршрутах, но на субсидируемых перевозчики должны выполнять определенные условия. Приоритет должен быть на маршруте, на котором летают российские самолеты, а не у авиакомпании, которая приобрела отечественные машины в большем количестве, считает Борисов.