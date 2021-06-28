Крупнейшие частные авиакомпании России попросили при субсидировании перевозок льготных категорий граждан на Дальний Восток исключить приоритет российских самолетов, поскольку на них все равно невозможно долететь до региона, пишут «Известия». Инициатива обозначена в письме владельца и главы «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну.
На 2021 год на программу субсидирования перевозки льготных категорий граждан было выделено 5,8 млрд рублей, на 2022 и 2023 год запланирован тот же объем, говорили ранее в Минтрансе. Около 75% субсидий выделяется на маршруты из Санкт-Петербурга и Москвы на Дальний Восток, заметил Скуратов. Остальная часть — в Калининград и Крым. Независимо от того, какая авиакомпания будет назначена на выполнение субсидируемых перевозок, перелеты на указанных маршрутах будут выполняться на иностранных воздушных судах, указал топ-менеджер в письме. По мнению Скуратова, такой принцип распределения бюджетных средств по дальневосточным маршрутам противоречит основной цели программы — повышению доступности перелетов.
В S7 Airlines и Nordwind разделяют позицию «Уральских авиалиний», сказали представители компаний. Сотрудник Nordwind добавил, что из-за измененного механизма распределения субсидий авиакомпания не сможет претендовать на какие-либо дотации для перевозки льготных категорий граждан в 2022 году, так как она не является эксплуатантом отечественной техники. По его словам, если правила не изменятся, то авиакомпания будет вынуждена прекратить прямые полеты на Дальний Восток из Москвы и Санкт-Петербурга. По словам представителя Минтранса, протяженность большинства субсидируемых маршрутов предполагает использование дальнемагистральных воздушных судов, производство которых в настоящее время нашей промышленностью не осуществляется. Таким образом, увязать напрямую предоставление дотаций с использованием на субсидируемом маршруте отечественных современных воздушных судов невозможно, пояснил он.
В инвестпроектах указано, что цены на перелеты с учетом новых тарифов должны вырасти не более чем на 5—15%.
Согласно обновленным правилам распределения субсидий для перевозки льготных категорий граждан, получателем дотаций на маршруте может быть только один перевозчик, у которого больше всех российских самолетов, сообщил источник в одной из авиакомпаний. В рамках реализации ее новой стратегии до 2028 года авиакомпании «Россия» будут переданы 54 региональных Superjet 100 «Аэрофлота». В рамках контракта до 2026 года «России» поставят еще 100 таких судов. У «Аэрофлота» подписан и твердый контракт на поставку 50 перспективных среднемагистральных МС-21, которые будут эксплуатироваться в «России».
Измененный механизм распределения дотаций фактически убивает все преимущества программы субсидирования перевозок, поскольку делает поддержку не широкой, а, наоборот, превращает ее в помощь исключительно одному перевозчику, сказал главный эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов. Изменения были неправильными и ошибочными, уверен он. Нельзя навязывать российский авиапарк компаниям на коммерческих маршрутах, но на субсидируемых перевозчики должны выполнять определенные условия. Приоритет должен быть на маршруте, на котором летают российские самолеты, а не у авиакомпании, которая приобрела отечественные машины в большем количестве, считает Борисов.
Об этом рассказал совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев.