Базовый консенсус-прогноз опрошенных экономистов по стоимости нефти в 2021 году — 68 долларов за баррель; фактически все аналитики, за исключением экспертов SberCIB Investment Research, согласились, что прогноз может быть пересмотрен, причем, скорее всего, в сторону повышения, пишут «Ведомости» .

По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, основные нефтепроизводители, скорее всего, резко нарастят добычу в случае превышения ценой нефти 80 долларов за баррель. Руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова отметила, что как только закончится действие соглашения ОПЕК+ или на рынок выйдет иранская нефть, повышение котировок сильно замедлится. Вероятность преодоления планки в 100 долларов за баррель до конца 2021 года составляет около 10%, а до конца 2022-го — 20—25%, считает старший экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков.

Глава нефтяного подразделения Glencore Алекс Санна заявил, что рост цен на нефть до 100 долларов за баррель становится все более вероятным. По мнению руководителя отдела исследований биржевых товаров Goldman Sachs Джеффа Карри, на рынке сырьевых товаров ожидается новый суперцикл — спрос на нефть будет расти, потому что политики станут направлять инвестиции в крупные проекты «зеленой» инфраструктуры.

Курс рубля в любом случае будет отставать от динамики цен на нефть, даже если она будет демонстрировать уверенный рост: российская валюта укрепится на 15—20% к доллару, если стоимость «черного золота» подскочит до 100 долларов за баррель, считают аналитики. Консенсус-прогноз опрошенных экспертов по курсу российской валюты к концу 2021 года — 72,4 рубля за доллар. В Совкомбанке и «Тинькофф» считают, что за доллар будут давать 76 рублей. В МТС Банке полагают, что доллар будет стоить 67 рублей к концу 2021 года.