На фоне перехода на удаленную работу выросло число утечек корпоративных данных с помощью фотографий или скриншотов экранов: на такие сливы приходится 35% от общего числа, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на исследование «Крок» и EveryTag. Еще в 13% случаев инсайдеры делают физические копии документов, только 30% утечек происходит через мессенджеры, e-mail и соцсети.

Как сообщили в «Кроке», 76% опрошенных организаций знают об утечках и пытаются расследовать их, 21% компаний говорят, что у них нет возможностей найти инсайдеров, а 17% признались, что даже не отслеживают подобные инциденты. Также 48% опрошенных уверены, что классические системы защиты от утечек (DLP-системы) не могут оградить конфиденциальные данные от фотографирования и передачи их физических копий.

Исследование: 65% компаний не могут вовремя отследить утечки данных Лидером по числу утечек остается финансовый сектор.

Более 30% умышленных утечек по вине персонала совершается с помощью фотографирования экранов на смартфоны или через скриншоты, отметил руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев. Такой способ часто применяется в кредитно-финансовых организациях, уточнила руководитель блока защиты от утечек Infosecurity a Softline Company Анна Попова. Рост утечек путем фотографирования начали фиксировать еще в 2019 году, когда в финансовом секторе стали активно внедрять DLP, сообщила гендиректор разработчика DeviceLock DLP Олеся Ярмоленко. По ее словам, полноценной защиты от таких утечек до сих пор нет. Некоторые DLP умеют подключаться к фронтальным камерам компьютеров и ноутбуков и анализировать, когда фотографируется экран, но систему можно обойти, отключив веб-камеру или спрятав корпус смартфона, пояснила Попова.

Проблему фотографирования могут решить установка умной системы наблюдения и запрет на использование смартфонов на рабочем месте, полагает руководитель практики информационной безопасности Accenture в России Андрей Тимошенко. По его мнению, вскоре появятся решения, которые будут анализировать все, что попадает в объектив фронтальной камеры, и блокировать экран, если в зоне видимости будет камера.