На неделю отпуска среднестатистический россиянин может позволить себе потратить 36 тыс. рублей, при этом неделю идеального отдыха оценили в сумму почти в четыре раза больше — 135 тыс. рублей на человека, выяснил сервис по поиску работы SuperJob. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех федеральных округов страны.

Женский отпускной бюджет скромнее мужского: 32 тыс. против 40 тыс. рублей. Молодежь до 24 лет может позволить себе потратить в среднем 33 тыс. рублей, россияне старше 45 лет — 40 тыс. на человека. Чем выше уровень дохода, тем больше отпускной бюджет: 27 тыс. рублей у респондентов с зарплатой менее 30 тыс. и 48 тыс. рублей — у тех, кто зарабатывает более 80 тыс. рублей в месяц.

«Россияне чаще считают, что идеальный отпуск — это отдых за рубежом, а не в России. На первом месте в списке желанных стран — Турция, Италия, Испания и Таиланд. А вот оценки бюджета на неделю идеального отпуска нередко отстают от ценников турпутевок на доступных сегодня зарубежных направлениях. Среднестатистическому россиянину на неделю идеального отпуска нужно 135 тыс. рублей. Причем мужчинам нужно денег больше, чем женщинам (148 тыс. и 125 тыс. рублей соответственно). Старшему поколению — больше, чем молодежи (147 тыс. рублей — россиянам старше 35 лет, 110 тыс. — респондентам до 24 лет). Россиянам с зарплатой до 30 тыс. рублей на неделю идеального отдыха потребуется 110 тыс. рублей, россиянам с доходом от 80 тыс. рублей — 163 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

Среди населения городов-миллионников самый большой бюджет на неделю отпуска могут позволить себе москвичи (47 тыс. рублей на человека). На втором месте сразу три города: Санкт-Петербург, Красноярск и Екатеринбург (по 42 тыс. рублей), на третьем — Самара (38 тыс.). Самый скромный реальный отпускной бюджет — в Волгограде (28 тыс. рублей на человека на неделю отдыха).

Денежные претензии на неделю идеального отпуска выше всего в столице (150 тыс. рублей), Ростове-на-Дону (148 тыс.) и Красноярске (145 тыс.). Самые скромные запросы — в Воронеже (110 тыс. рублей).



В общем опросе участвовали 3 тыс. человек, в опросе населения городов-миллионников — 10 тыс. человек (по 1,5 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 респондентов из других городов).

Ася ШАЛИМОВА

