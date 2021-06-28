Уральский Банк Реконструкции и Развития повышает ставки по вкладам и накопительным счетам. Теперь максимальная эффективная ставка может достигать 7,09% годовых, уточняется в релизе банка.

Так, с 24 июня УБРиР поднял ставки на 0,2 процентного пункта по вкладу «Удобный» для сроков от года до трех лет и по «Удобному онлайн» при сроке свыше 300 дней и до трех лет.

Доходность вклада «Пенсионный» также увеличилась на 0,2 п. п. Кроме того, ставка, по которой производится перерасчет начисленных процентов при досрочном расторжении договора, повышена до 5,75% годовых.

Максимальную доходность — до 7,09% годовых — можно получить, открыв вклад «Удобный онлайн» на срок до трех лет при оформлении пакета «Все под контролем. Лайт», указывают в банке.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Также УБРиР анонсировал повышение с 1 июля базовой ставки по накопительному счету на 0,5 п. п.: ставка начисления дохода на остаток до 1 млн рублей составит 4,5% годовых, на остаток свыше 1 млн рублей — 5% годовых. Максимальная ставка по этому продукту составит 6,5% годовых при подключении опции «Накопление» и совершении покупок.

«На последнем заседании ЦБ повысил ключевую ставку, что подтолкнуло рынок к корректировке ставок по вкладам физлиц», — комментирует управляющий директор по продуктовому портфелю «Пассивы» УБРиР Евгений Вяткин.



«Начать сберегать можно уже с 1 тысячи рублей. Банк выплачивает проценты каждые 30 дней. Управлять вкладами, открытыми дистанционно, можно в мобильном приложении и интернет-банке, там же удобно пополнять вклады, оформленные в офисе», — добавляет он.

Ася ШАЛИМОВА

