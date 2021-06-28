Фондовые торги в России начались в понедельник в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10:16 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,23% к уровню закрытия предыдущей сессии, составив 3 840,57 пункта. Индекс РТС повысился на 0,25% — до отметки 1 676,29.

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«По состоянию на утро понедельника ситуация на мировых рынках оценивается нами как нейтральная. Ключевые азиатские биржевые индексы показывают разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные индексы США и Европы консолидируются у уровней закрытия пятницы. Цены на сырье в слабом минусе, за исключением драгоценных металлов, но нефть Brent остается выше 76 долларов за баррель», — отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев.

«Полагаем, что в течение дня на рынках будет отсутствовать выраженная динамика из-за скудности новостного фона. В целом на неделю смотрим умеренно позитивно, ожидая поддержки общерыночным настроениям со стороны статистики. На этой неделе в фокусе внимания инвесторов будет публикуемый завтра индекс потребительского доверия в США, а также ежемесячный блок данных по деловой активности в КНР, США и еврозоне и отчет Минтруда по занятости в США. Ожидаем, что цифры могут подтвердить уверенное восстановление экономики», — пишет эксперт.



«Российский рынок акций на прошлой неделе выглядел слабее западных индикаторов… Во многом слабость российского рынка акций была связана с обвалом бумаг металлургов после решения правительства РФ ввести экспортную пошлину на ряд металлов. Сейчас этот фактор уже отыгран. Более того, металлы продолжают находиться в долгосрочном восходящем тренде, который может продлиться до тех пор, пока ФРС США не даст четких сигналов на скорое повышение ставки. Но это вряд ли произойдет ранее следующего года. Поэтому металлурги сумеют отбить значительную часть потерь от введения пошлин, особенно если им поможет в этом слабеющий рубль. В ближайшее время ждем отскока по акциям компаний металлургического сектора», — указывает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

По его словам, «в целом же ситуация по российскому рынку акций располагает к уходу в боковик. Сейчас разгар отпусков, и многие трейдеры не будут участвовать в торгах, тем более что поводов для сильных движений нет. Объем торгов на Мосбирже на прошлой неделе уже начал снижаться. Среди негативных моментов можно отметить небольшой отток средств западных инвесторов из российских акций и облигаций. Возможно, данная тенденция будет нарастать, поскольку приближаются думские выборы».



После разнонаправленного движения в ходе утренней сессии доллар и евро уже оба в небольшом минусе: доллар на 10:06 стоил 72,16 рубля (минус 5 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), евро — 86,17 рубля (минус 6 копеек).

Ася ШАЛИМОВА

