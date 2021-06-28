Чистая прибыль ВТБ за январь — май составила 137,4 млрд рублей, в том числе за май — 22,8 млрд. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе банка.

По сравнению с аналогичными периодами прошлого года показатели увеличились в 3,3 и 45,6 раза соответственно, указывают в банке.

По словам члена правления, финансового директора ВТБ Дмитрия Пьянова, повышение показателей «отражает сильный рост основных банковских доходов».

Так, чистые процентные доходы составили 251,4 млрд рублей за пять месяцев 2021 года и 55,4 млрд рублей в мае, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 20,3% и 17,1% соответственно. Чистые комиссионные доходы достигли 69,1 млрд рублей за пять месяцев (плюс 42,8% год к году) и 14,6 млрд в мае (плюс 80,2%).

«Сильную динамику чистых комиссионных доходов определяет растущий трансакционный бизнес группы и стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов и комиссии брокерского бизнеса», — поясняется, в частности, в сообщении банка.

По состоянию на 31 мая 2021 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 13,7 трлн рублей, увеличившись с начала года на 4,4% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 4,6%).

Объем кредитов физическим лицам вырос с начала года на 9,2% до 4,2 трлн рублей, юридическим лицам — на 2,4% до 9,5 трлн (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки объем кредитов юрлицам увеличился на 2,7%).

Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле на 31 мая 2021 года составила 5% (минус 0,7 процентного пункта с начала года).

Объем совокупных средств клиентов вырос с начала года на 14,1% до 14,6 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 14,3%), в том числе объем средств юрлиц увеличился на 24,4% до 8,8 трлн рублей на фоне сильного роста остатков на текущих счетах (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки — на 24,7%), а физических лиц — на 1,2% до 5,8 трлн на фоне значительного роста остатков в накопительных счетах с сокращением средств в срочных депозитах (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки портфель средств физических лиц вырос на 1,4%).



«В целом результаты мая предопределяют хорошие итоги второго квартала и дают нам уверенность в достижении стратегических ориентиров по прибыльности на текущий год», — комментирует Дмитрий Пьянов.

Ася ШАЛИМОВА

