Металлинвестбанк с 29 июня вводит новый сезонный вклад «Спутник». Депозит открывается физическим лицам, сделавшим прививку от COVID-19, поясняется в сообщении финучреждения.

Предложение действует до 30 сентября 2021 года. Срок вклада составляет 367 дней, процентная ставка — 6,1% годовых, минимальная сумма — 200 тыс. рублей. Пополнение счета и расходные операции не предусмотрены.



По словам старшего вице-президента Металлинвестбанка Светланы Крошкиной, «депозит «Спутник» — это еще одна возможность сказать спасибо» действующим и потенциальным клиентам кредитной организации, которые внесли свой вклад в формирование коллективного иммунитета к коронавирусу.

Ася ШАЛИМОВА