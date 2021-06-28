Восстановление зарплат в России ускорилось, но ковидные потери еще заметны, свидетельствуют представленные СберБанком данные его аналитического портала SberIndex.ru.

В апреле — мае зафиксирован восстановительный рывок в динамике зарплат, указано в обзоре. После локдауна это вторая волна, первая была в декабре. Как отмечают аналитики «СберИндекса» , по итогам мая фактически выплаченный объем заработных плат составил 2,46 трлн рублей. Это все еще на 2,8% ниже значений, которых можно было бы ожидать, если бы «коронакризиса» не случилось.

Разрыв между фактическим фондом оплаты труда и допандемическим трендом сокращается в среднем на 0,2 процентного пункта в месяц. При сохранении этих темпов влияние COVID-19 на ФОТ должно исчезнуть на горизонте 12—14 месяцев, прогнозируют эксперты.

В десяти из 18 анализируемых отраслей экономики объем трудовых доходов уже полностью нормализовался.

При этом в сегменте «финансы и страхование» по итогам мая 2021 года номинальный объем ФОТ лишь возвратился на уровень марта 2020-го, а в направлении «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» вообще остается на 6,1% ниже допандемических уровней (речь идет об абсолютных номинальных суммах, скорректированных на сезонность).

Аналитики Банки.ру сравнили зарплаты в российских банках за 2020 год Суммарное вознаграждение членам правления банков — участников исследования в 2020 году составило 25,5 млрд рублей.

В секторе услуг ЖКХ ковидных потерь практически не было; в IT-отрасли возвращение к доковидным объемам произошло уже в июне 2020 года.

«Ввиду перехода экономики в более высокий инфляционный режим возвращение номинальных показателей к норме практически гарантировано. Вопрос реальных доходов при этом стоит более остро», — пишут аналитики.

По итогам мая 2021 года медианная зарплата в экономике составила 36 648 рублей. Во II квартале динамика этого показателя составила плюс 7,8% в годовом выражении против плюс 6,3% в январе — марте. В «СберИндексе» обращают внимание на то, что эффект базы объясняет не более половины наблюдаемого ускорения.

«Общественность уделяет много внимания тому, что медианная зарплата в России на треть ниже средней, хотя это просто математическое свойство такого метода оценки. Для анализа экономической ситуации значительно важнее, что динамика медианной и средней заработной платы повторяют друг друга. Среди основных экономик нет ни одной страны, где медианная зарплата составляла бы более 70% от средней», — отмечают эксперты.



Согласно опросу, проведенному сервисом «Работа.ру», более трети работодателей (36%) планируют повысить зарплаты сотрудникам во втором полугодии 2021 года. Как уточняет, приводя эти данные, РБК , в опросе участвовали более 1 тыс. представителей российских компаний из всех округов.

Не собираются менять зарплаты в своих компаниях в этом году 62% респондентов, еще 2% планируют понизить их.

При этом более половины опрошенных представителей компаний (54%) отметили, что уже повышали зарплаты сотрудникам в этом году. Чаще всего прибавка была до 10% — это отметили 60% респондентов из этой группы. На 10—30% зарплаты обычно повышают 36% компаний. Еще 3% опрошенных работодателей рассказали, что в их компании повышение часто составляет 30—50% текущей зарплаты, а 1% респондентов повышают зарплаты в полтора-два раза.

Пока не повышали зарплаты в этом году 43% опрошенных, а 3% респондентов отметили, что зарплаты снизились.

Ася ШАЛИМОВА

