🔹 Аналитики Банки.ру сравнили зарплаты в российских банках за 2020 год. В 2020 году сотрудники финансовых компаний получали в среднем 112 680 рублей в месяц. Суммарное вознаграждение членам правления банков — участников исследования в 2020 году составило 25,5 млрд рублей. Около 60% этой суммы получили руководители финансовых организаций, входящих в топ-5 по активам.

🔹 МСП Банк может лишиться лицензии из-за убытка капитала. Собственные средства банка на 1 июня опустились до 22,9 млрд рублей, что на 1,3 млрд рублей ниже величины уставного капитала (24,2 млрд рублей). На устранение разницы в величине капиталов дается 45 дней, при неисполнении требований регулятор может отозвать лицензию у банка.



🔹 Названа причина роста цен на продукты в магазинах. Большинство ретейлеров формируют запасы на 40—50% больше необходимого, из-за этого возникают дополнительные издержки на обслуживание оборотного капитала, содержание складов и так далее, что приводит к росту цен.

🔹 В ЦБ обозначили возможные масштабы повышения ключевой ставки в июле. Банк России готов рассмотреть в июле повышение ключевой ставки на величину от 0,25 до 1 процентного пункта, заявила глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина.



🔹 В последнее время банки менее активно предлагают акции по потребительским кредитам, но при этом часто улучшают условия по действующим базовым продуктам. О том, какие интересные предложения есть у кредитных организаций на сегодняшний день, читайте в последнем выпуске Fingram.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

