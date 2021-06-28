ВТБ вместе с партнерами-застройщиками предложит клиентам льготные ставки по ипотеке с господдержкой, которые будут ниже установленной в постановлении правительства. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на Международном финансовом конгрессе Банка России, передает пресс-служба банка.

Напомним, льготная ипотека с 1 июля продлевается на год для всех регионов, но ее условия изменились: в частности, ставка повышается с 6,5% до 7%. Новый, сниженный, размер лимита — 3 млн рублей.

В ВТБ подчеркивают, что госпрограмма с льготными кредитами на новостройки, запущенная с апреля 2020 года, была временной мерой, направленной на поддержку населения и строительной отрасли в непростое для экономики время. «Ипотека стала ключевым инструментом в решении жилищного вопроса и, как следствие, драйвером роста сектора жилищного строительства», — констатировал Печатников. При этом, по его словам, в текущих условиях разумно переходить на следующий этап и снижать степень участия государства в субсидировании ставок, плавно выбирая рыночное регулирование сегмента.

«Учитывая значение льготных условий и изменение параметров программы после 1 июля, ВТБ предложит клиентам и партнерам-застройщикам собственные льготные ставки в рамках господдержки. О запуске сообщим дополнительно, планируем его на конец июля», — объявил представитель ВТБ.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Он отметил, что модернизация программы господдержки после 1 июля изменит ее долю на рынке, которая может составить порядка 15% по объему. По данным, которые приводятся в сообщении ВТБ, на текущий момент в сегменте покупки новостроек удельный вес льготной программы составил свыше 80—90%, а в общем объеме выдачи ипотеки в стране — порядка 30%.

Сам ВТБ по итогам пяти месяцев 2021 года нарастил продажи жилищных кредитов на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, оформив 132 тыс. сделок более чем на 400 млрд рублей. По итогам этого года банк намерен довести объем выдачи жилищных кредитов до 1,2 трлн рублей, обеспечив прирост в пределах 30%.

По прогнозам ВТБ, к 2025 году ипотечный рынок в России вырастет почти в два раза в сравнении с итогами 2020-го, общий объем жилищных кредитов через четыре года превысит 18,2 трлн рублей. При этом доля ипотеки в ВВП России достигнет 13% (сегодня этот уровень не превышает 10%). По итогам 2020 года ипотечный портфель всех игроков рынка составил 10,2 трлн рублей, напоминают в банке. Согласно прогнозам ВТБ, в текущем году он вырастет на 22% и достигнет 12,5 трлн.



«Мы по-прежнему не прогнозируем риска ипотечного пузыря, поскольку показатель просроченной задолженности по системе — около 1%. Поэтому даже столь высокие темпы развития рынка, как 20% по итогам прошлого года и порядка 22% в 2021 году, мы не считаем опасными для рыночной стабильности», — заключил Печатников.

Ася ШАЛИМОВА