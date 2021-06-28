Банк России зарегистрировал облигации ООО «Микрофинансовая компания «Вэббанкир» первой серии. Выпуск с регистрационным номером 4-01-00606-R будет размещен по закрытой подписке на три с половиной года, говорится в релизе компании.

«Webbankir присоединился к группе компаний первого эшелона, которые являются публичными и торгуются на бирже. Подобная стратегия обусловлена стремительным ростом нашего бизнеса. Мы имеем стабильные и диверсифицированные источники финансирования в виде банковских кредитов и частных инвесторов, к которым в скором времени добавятся облигации. Регистрация выпуска Банком России — это первый шаг в направлении выхода на публичный долговой рынок, которое мы планируем развивать в дальнейшем», — прокомментировал событие генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

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Webbankir занимается онлайн-кредитованием с 2012 года. По итогам 2020 года компания выдала свыше 830 тыс. займов на общую сумму 6,75 млрд рублей. Количество уникальных клиентов достигло 625 тыс. человек.

В апреле 2021 года агентство подтвердило рейтинг кредитоспособности компании на уровне «ruBB-» со «стабильным» прогнозом.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

