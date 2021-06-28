Банк России зарегистрировал облигации ООО «Микрофинансовая компания «Вэббанкир» первой серии. Выпуск с регистрационным номером 4-01-00606-R будет размещен по закрытой подписке на три с половиной года, говорится в релизе компании.
«Webbankir присоединился к группе компаний первого эшелона, которые являются публичными и торгуются на бирже. Подобная стратегия обусловлена стремительным ростом нашего бизнеса. Мы имеем стабильные и диверсифицированные источники финансирования в виде банковских кредитов и частных инвесторов, к которым в скором времени добавятся облигации. Регистрация выпуска Банком России — это первый шаг в направлении выхода на публичный долговой рынок, которое мы планируем развивать в дальнейшем», — прокомментировал событие генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
ПР-Лизинг-001Р-01
ПР-Лизинг
|
19.58%
|
28.06.2021
погашение
|Купить
|
Мостотрест-7-об
Мостотрест
|
13.93%
|
12.07.2022
погашение
|Купить
|
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
|
13.01%
|
23.04.2021
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
12.33%
|
08.03.2022
погашение
|Купить
|
КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
|
12.27%
|
16.07.2021
погашение
|Купить
Webbankir занимается онлайн-кредитованием с 2012 года. По итогам 2020 года компания выдала свыше 830 тыс. займов на общую сумму 6,75 млрд рублей. Количество уникальных клиентов достигло 625 тыс. человек.
В апреле 2021 года агентство подтвердило рейтинг кредитоспособности компании на уровне «ruBB-» со «стабильным» прогнозом.