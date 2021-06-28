МТС Банк увеличил ставки по накопительным и карточным счетам на остаток собственных денежных средств для линейки дебетовых карт «МТС Деньги», MTS Cashback и зарплатных карт. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Максимальная ставка 5% годовых начисляется на сумму, не превышающую 300 тысяч рублей, при условии неснижаемого ежедневного остатка собственных средств 10 тысяч рублей на накопительном счете в течение месяца. На сумму свыше 300 тысяч рублей — 2,5% годовых», — говорится в релизе.

Проценты начисляются за каждый день размещения средств на счете и выплачиваются ежемесячно без ограничения операций.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Клиенты могут пополнять и совершать переводы с накопительного и карточного счетов на все счета и карты МТС Банка, а также в сторонние банки через мобильное приложение МТС Банка.

Условия применяются как для действующих клиентов МТС Банка, у которых уже открыты счета, так и для новых клиентов.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

