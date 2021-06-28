МТС Банк увеличил ставки по накопительным и карточным счетам на остаток собственных денежных средств для линейки дебетовых карт «МТС Деньги», MTS Cashback и зарплатных карт. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Максимальная ставка 5% годовых начисляется на сумму, не превышающую 300 тысяч рублей, при условии неснижаемого ежедневного остатка собственных средств 10 тысяч рублей на накопительном счете в течение месяца. На сумму свыше 300 тысяч рублей — 2,5% годовых», — говорится в релизе.
Проценты начисляются за каждый день размещения средств на счете и выплачиваются ежемесячно без ограничения операций.
Клиенты могут пополнять и совершать переводы с накопительного и карточного счетов на все счета и карты МТС Банка, а также в сторонние банки через мобильное приложение МТС Банка.
Условия применяются как для действующих клиентов МТС Банка, у которых уже открыты счета, так и для новых клиентов.