Остатки на счетах бюджетов стали приносить регионам процентный доход, поступления за квартал составили почти 1,4 млрд рублей. Такие данные приводятся в обзоре Аналитического кредитного рейтингового агентства.

Согласно отчетности субъектов РФ на 1 мая 2021 года, Федеральное казначейство перечислило им почти 1,4 млрд рублей в виде нового типа дохода, который они ранее не получали, указывает АКРА. Уточняется, что это доход за I квартал. «Несмотря на то что сумма сравнительно невелика, она все же сопоставима, например, с доходами регионов от налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых (гравий, глины, пески) на указанную дату», — отмечается в исследовании.

Новый тип дохода представляет собой процентные доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете. «Иными словами, благодаря Федеральному казначейству остатки средств, которые ранее просто копились на счетах, стали приносить доход даже тем субъектам, которые по Бюджетному кодексу РФ не имеют права размещать средства на депозитах», — пишут аналитики, поясняя, что размещать средства на депозитах разрешено лишь тем регионам, в бюджетах которых трансферты из федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение двух из трех последних отчетных лет не превышали 20% собственных доходов консолидированного бюджета.

«Алтайский край, на счетах которого в Федеральном казначействе на конец прошлого года находилось более 20 млрд рублей, не мог управлять этой ликвидностью. Однако благодаря нововведению на 1 мая 2021 года край получил доход от этих средств в размере свыше 90 млн рублей, что составляет 15% неналоговых доходов края», — приводит пример АКРА.

При этом эксперты уточняют, что получение дохода от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете не исключает возможности получения дохода от размещения средств на депозитах; в течение истекшего периода 2021 года ряд регионов получали оба типа доходов. Совокупные доходы субъектов РФ от размещения средств на депозитах и от операций по управлению остатками средств на отчетную дату оказались значительно меньше доходов от размещения депозитов 12 месяцев назад (4 млрд против 8,2 млрд рублей), а число регионов, имеющих депозиты, сократилось за этот период.



«Снижение количества субъектов РФ, размещающих депозиты, объясняется тем, что некоторые субъекты, редко размещавшие небольшие объемы средств на депозитах, могли отказаться от администрирования этих операций в пользу пассивного дохода от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете», — рассуждают аналитики.

Причина снижения совокупных процентных доходов заключается в том, что за прошлый год регионы потратили значительный объем ликвидности: за этот период объем средств на депозитах сократился с 398 млрд до 180 млрд рублей (без учета Москвы).

Кроме Москвы, на 1 мая этого года доход от размещения средств на депозитах получили еще 15 субъектов РФ, сумма их процентного дохода составила 2,7 млрд рублей. Доходы от операций по управлению остатками средств получили все субъекты РФ, их совокупный доход составил 1,34 млрд рублей (без учета Москвы). То есть в целом по системе доход от операций казначейства (за три месяца) составил половину доходов субъектов РФ от депозитов (за четыре месяца).

Согласно данным АКРА, максимальный доход от размещения средств на едином казначейском счете на 1 мая 2021 года получили Ямало-Ненецкий автономный округ, Алтайский край, Московская область, Дагестан, Тверская область, Татарстан, Воронежская область, Республика Крым, Башкирия, Краснодарский край. Объем этих доходов составил от 41 млн рублей у Краснодарского края и Башкирии до 104 млн у ЯНАО.



В материале АКРА также указано, что «79 субъектов РФ (помимо Москвы) запланировали на 2021 год дефицит бюджетов на общую сумму 881 млрд рублей. По итогам текущего года сумма доходов от операций по управлению остатками средств увеличится и станет значимой, хотя и несопоставимой с плановым бюджетным дефицитом». Тем не менее с учетом того, что за прошлый год субъекты РФ потратили значительный объем ликвидности, «любой дополнительный доход будет очень своевременным», заключают аналитики.

Ася ШАЛИМОВА