«ВТБ Капитал» инвестирует в фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп». ООО «Система Телеком Активы», стопроцентная дочерняя компания АФК «Система», продало пакет акций, составляющий 11,2% уставного капитала Ristango Holding Limited, владельца 100% уставного капитала «Биннофарм Групп», компании Nevsky Property Investments Limited, подконтрольной «ВТБ Капиталу». Сумма сделки составила 7 млрд рублей, уточняется в распространенном «Системой» совместном релизе с ВТБ.

В результате сделки эффективная доля АФК «Система» в «Биннофарм Групп» совместно с финансовым партнером (банком ВТБ) составила 75,3%. Консорциуму инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций, Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также крупнейших ближневосточных фондов принадлежит 12,5%, «ВТБ Капиталу» в лице Nevsky Property Investments Limited — 11,2%. Оставшийся 1% акций «Биннофарм Групп» принадлежит миноритарному акционеру — физическому лицу.

«Биннофарм Групп» — российский фармацевтический холдинг полного цикла, объединяющий пять производственных площадок в разных регионах России. Компании холдинга производят широкий спектр лекарственных препаратов различных терапевтических групп и имеют суммарно самый большой портфель препаратов среди российских производителей, включающий более 450 регистрационных удостоверений, в том числе вакцину для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V», указано в справке АФК «Система».

Банк ВТБ в качестве финансового партнера совместно с АФК «Система» финансировал в 2018 году покупку фармацевтического предприятия «Оболенское» (переименовано в «Алиум»), а в 2019 году — покупку ОАО «Синтез». Оба предприятия впоследствии вошли в фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп». Между АФК «Система» и ВТБ были заключены соглашения о приобретении долей банка ВТБ в холдинге.



«Фармацевтическая отрасль — один из социально значимых секторов экономики, особую важность которого в борьбе с новыми вызовами в здравоохранении и поддержке здоровья населения продемонстрировал 2020 год. «Биннофарм Групп» сегодня играет существенную роль в решении актуальных задач здравоохранения, связанных с пандемией. Основное же направление работы компании — динамично развивающийся сегмент производства препаратов-дженериков, который также интересен нам как акционеру», — отметил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

Ася ШАЛИМОВА