Фондовые торги в России стартовали во вторник в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:09 мск индекс Мосбиржи потерял 0,22% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 817,02 пункта. Индекс РТС понизился на 0,37% — до отметки 1 663,53.
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«Ситуацию на мировых рынках утром во вторник мы оцениваем как умеренно негативную. Ключевые азиатские биржевые индексы демонстрируют снижение… Фьючерсы на основные индексы США — в слабом «минусе», указывая на сохраняющуюся безыдейность. Цены на сырье также под сдержанным давлением в условиях стабильного доллара», — отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.
«Сегодня сегментированность спроса на риск сохранится, мировые рынки покажут умеренное снижение», — прогнозирует эксперт и добавляет, что «преобладание умеренно коррекционных настроений на мировых рынках сегодня может привести к сохранению давления продавцов на российские «голубые фишки».
«В отсутствие улучшения настроений на глобальных рынках индекс Мосбиржи сегодня, по нашему мнению, будет проторговывать нижнюю часть диапазона 3 800—3 850 пунктов», — заключает аналитик.