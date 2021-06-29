Потребительская активность россиян восстановилась в конце июня после замедления в середине месяца, но в целом можно говорить о приостановке ускорения потребительского спроса. Данные своего аналитического портала SberIndex.ru, подкрепляющие эти выводы, приводит СберБанк.

Так, в период с 21 по 27 июня нормализованный прирост расходов домохозяйств достиг 7,1% против 4,3% неделей ранее. Как уточняется, речь идет о динамике относительно средненедельных объемов в «доковидный» период с 1 февраля по 15 марта 2020 года. Аналитики «СберИндекса» считают такое сравнение с корректировкой на сезонность более наглядным из-за сохранения высокой волатильности оценок, связанной с эффектом базы, — весной прошлого года действовал режим самоизоляции, в июне россияне из него выходили.

В номинальном выражении без корректировок потребительские траты росли в период с 21 по 27 июня с темпом 8,3% год к году.

«По сумме двух недель трендовые номинальные темпы роста трат составили 5,7%, в целом по итогам месяца результат будет примерно тем же», — указывают эксперты.

Дополнительный спрос зафиксирован в непродовольственной рознице (плюс 15,7% к базовому периоду) и услугах (минус 0,3% к базовому периоду после минус 4,8% неделей ранее).

Сервисный сектор предпринимает очередную попытку вернуться к допандемическим уровням, но неопределенность относительно ситуации с коронавирусной инфекцией существенно ограничивает спрос, констатируют аналитики.



«В целом уже можно говорить о том, что дальнейшее ускорение потребительского спроса приостановилось после мощного подъема в марте — мае 2021 года», — заключают в «СберИндексе».

Ася ШАЛИМОВА