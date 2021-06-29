Российский рынок фитнес-индустрии потеряет 15% игроков из-за ситуации с пандемией коронавируса, если отрасли не будет предоставлена государственная поддержка, сообщила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, фитнес-отрасль просит «рассмотреть возможность снижения социальных налогов и взносов для субъектов фитнес-бизнеса как представителей социально ориентированной отрасли», «включить услуги фитнеса в полисы добровольного медицинского страхования», «внедрить программы кешбэка по аналогии с туристической отраслью». Также игроки рынка предлагают «обеспечить возможность внедрения дешевых невозвратных тарифов на фитнес-карты по аналогии с авиаотраслью, где потребитель вправе выбрать между более дорогим тарифом и возможностью его немедленного возврата и дешевым, но невозвратным». Как пояснила Силина, сейчас данная инициатива ограничена в РФ законом о защите прав потребителя.

Представители отрасли рекомендуют «внедрить налоговый вычет для компаний-работодателей, оплачивающих услуги фитнес-клубов для своих сотрудников; отнести к затратам предприятия услуги фитнес-клубов для сотрудников с целью уменьшения налогооблагаемой базы предприятия либо определить другие механизмы по поддержке компаний», предоставить программы льготных кредитов, получаемых по упрощенной схеме на развитие для предприятий индустрии. Также отрасль просит продлить меры поддержки «по предоставлению отсрочки арендных платежей пострадавшим отраслям, распространить меры поддержки на арендодателей, снизивших арендную плату не менее чем на 50% по аренде фитнес-клубам, в части освобождения от налога на имущество и земельного налога в 2021—2022 годах».

В Москве QR-коды не планируют вводить в транспорте, фитнес-клубах и парикмахерских Вводить «бесковидный» режим на транспорте, в фитнес-клубах и парикмахерских столицы не планируется. Об этом сообщила в пятницу заммэра Москвы Анастасия Ракова, передает ТАСС.

«Наиболее востребованы меры по снижению нагрузки на бизнес. Во-первых, финансовой — не отсрочка налоговых платежей, а введение налоговых каникул для пострадавших отраслей или снижение ставки налогообложения. Во-вторых, административной — сокращение числа контрольно-надзорных мероприятий и ослабление административного давления. Мы категорически против введения QR-кодов и готовы способствовать всем необходимым мерам по преодолению пандемии», — отметила Силина.

Как рассказала президент Национального фитнес-сообщества, продажи клубов в июне упали на 40% по отношению к показателям докризисного июня 2019 года. Ситуацию осложнили не только ограничительные меры в ряде регионов, но и традиционно низкий летний сезон. По ее словам, клиенты стали «замораживать» клубные карты, участилось количество запросов на возврат средств, как следствие — бизнес начинает накапливать задолженности.