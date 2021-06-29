Альфа-Банк в рамках проекта Alfa Summer Space открыл два технологичных коворкинга в Сочи для удаленно работающих сотрудников, сообщается в релизе кредитной организации. Работать коворкинг у моря будет до 30 сентября.

«Большинство наших сотрудников уже больше года работают из дома. Не всем это удобно, многие мечтают сменить обстановку хотя бы на пару недель. Теперь они могут поехать в Сочи и поработать оттуда — с морским воздухом, пляжем. Совсем другие ощущения, чем от поднадоевшей «удаленки» из дома», — прокомментировал директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Первый коворкинг находится в Олимпийском парке, второй — в центре Сочи, рядом с морским вокзалом. В каждом — по 70 разноформатных рабочих мест, Wi-Fi, переговорные для больших встреч и Zoom-переговорные для созвонов, уголки с диванами и электронные локеры для хранения личных вещей. Чтобы поработать в коворкингах Alfa Summer Space, нужно забронировать рабочее место через корпоративное мобильное приложение.

Кроме того, для полноценной перезагрузки и предотвращения выгорания сотрудникам предлагают активности на свежем воздухе в течение дня и экскурсии по достопримечательностям. В планах у банка — открыть зимний коворкинг для сотрудников на одном из горнолыжных курортов Сочи.

Альфа-Банк перешел на гибридный формат работы в 2020 году: часть сотрудников работают полностью удаленно, кто-то совмещает работу в офисе и дома. Осенью 2020 года Альфа-Банк первым в России открыл посткоронакризисный офис в Москве — коворкинг, ориентированный в первую очередь на командную работу.

Анна КОМАРОВА