Совкомбанк с 29 июня повысил процентные ставки по двум депозитам.

По вкладу «Жаркий процент с Халвой» ставка увеличена на 0,2 процентного пункта при его оформлении на шесть месяцев и составляет 4,9% годовых. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей. Срок размещения — от 60 до 1 095 дней. Дополнительные взносы можно вносить суммами от 1 тыс. рублей, сумма всех пополнений не может превышать объем средств во вкладе через десять календарных дней после его открытия либо пролонгации. Частичное снятие средств не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.



Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

По вкладу «Максимальный доход» в долларах США доходность повышена на 0,1 п. п. при его оформлении на 365, 730 и 1 095 дней и составляет 0,6—0,7% годовых. Вклад открывается в сумме от 500 долларов на сроки от 91 до 1 095 дней. Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Оксана ДАНИЛЕНКО