Райффайзенбанк объявил о пилотном запуске виртуального ассистента «Маша», сообщается в релизе компании. Программа должна избавить клиентов банка от телефонного спама и отправлять в мессенджер Telegram расшифровки пропущенных звонков.

«Если клиент не берет трубку, сбрасывает или телефон недоступен, «Маша» принимает звонок и разговаривает со звонящим. Виртуальный ассистент способен распознать речевые тригеры спамеров и добавить номер в блок-лист. Клиенты могут выбрать настройку, при которой звонки с неизвестных номеров будут автоматически переводиться на «Машу». Сразу по завершении звонка в Telegram придет расшифровка разговора», – говорится в релизе.

Для того чтобы настроить сервис, достаточно ответить на несколько вопросов телеграм-бота, внести необходимые настройки по отправленной видеоинструкции и сделать тестовый вызов. Отмечается, что «Маша» уделяет большое внимание конфиденциальности: данные о звонках удаляются сразу после отправки сообщения.

«Машу» разработал российский стартап «Рабочие решения», в рамках сервиса доступны три платных тарифа. На время пилотного периода Райффайзенбанк бесплатно предоставит клиентам доступ к полной функциональности сервиса и оценит их интерес к голосовому ассистенту. В планах развития сервиса – появление мужского голоса, повышение качества распознавания речи, а также новые сценарии поведения людей во время звонка. Разработчики обеспечат интеграцию бота с контактами пользователя, а также создадут бота-тролля для рекламных спамеров.

Анна КОМАРОВА