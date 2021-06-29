МТС Банк повысил ставки по вкладам в рублях для физических лиц на 0,2—0,5 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Максимальная доходность сезонного депозита «Точка роста», который можно оформить до 31 августа 2021 года включительно, теперь составляет 6,3% годовых на весь срок договора при размещении вклада на два года с учетом ежемесячной капитализации процентов. При размещении на полтора года доход с капитализацией составит 6,15% годовых, на один год — 6%, на шесть месяцев — 5,5% годовых. Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей, максимальная сумма — неограниченна. Для «Точки роста» предусмотрены возможность пополнения и ежемесячная выплата процентов.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

МТС Банк также повысил максимальную доходность вкладов базовой линейки в рублях.

Депозиты без возможности пополнения, снятия средств:

«МТС Доходный» — ставка увеличена до 5,4% с 5,15% годовых;

«МТС Премиальный Плюс» — ставка увеличена до 6,2% с 5,7% годовых.

Вклад с возможностью пополнения и ежемесячной выплатой процентов:

«МТС Активный» — ставка увеличена до 5,15% с 4,9% годовых.

Депозиты с возможностью пополнения, снятия средств и ежемесячной выплатой процентов:

«МТС Свободный» — ставка увеличена до 4,9% с 4,65% годовых;

«МТС Премиальный» — ставка увеличена до 5,5% с 5,2% годовых.

Для вкладов «МТС Доходный», «МТС Активный» и «МТС Свободный» действует надбавка 0,25 п. п. к обычной ставке при оформлении онлайн. Для зарплатных клиентов по депозитам «МТС Активный» и «МТС Свободный» также предусмотрена надбавка 0,25 п. п. к обычной ставке при открытии вклада в офисе банка.

Любой депозит базовой линейки можно оформить на срок от трех месяцев до двух лет.

Накопительный счет «Доступный» теперь дает возможность получать доход до 5% годовых при поддержании минимального остатка от 10 тыс. рублей. Счет позволяет распоряжаться своими средствами без ограничений.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

