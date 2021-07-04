✅ Что изменится в России с 1 июля: новые пособия для беременных, выплаты одиноким родителям и измененные условия льготных ипотечных программ, рост тарифов ЖКХ и другое. О том, что случится с вашими финансами в июле, можно из дайджеста Банки.ру.

✅ На обновленных российских банкнотах номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей с большой долей вероятности появятся достопримечательности Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. В ближайшие дни специалисты окончательно определятся со своими предложениями для совета директоров регулятора, который примет итоговое решение.



✅ ЦБ и Минфин обсудят разработку страховки для ухода за пенсионерами. Такой продукт очень распространен в западных странах и страхует на случай частичной или полной потери способности к самообслуживанию — в него входит и уход за пожилыми, и стационарный уход, и уход на дому.

✅ Правительство утвердило расширение семейной ипотеки и продление льготной ипотеки. Льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлевается до 1 июля 2022 года, а условия программы «Семейная ипотека» расширяются — принять в ней участие смогут семьи даже с одним ребенком.

✅ ФАС уличила банки в навязывании зарплатных проектов. Ряд финучреждений ставили МСБ в качестве одного из условий получения льготного кредита требование открыть у них зарплатный проект. Речь о программе, стартовавшей в апреле 2020-го для поддержки бизнеса и предоставления займов на выплату заработной платы под 0%. В ФАС сообщили, что в подобных действиях кредитных организаций установили признаки недобросовестной конкуренции.

✅ Владимир Путин обозначил свою позицию по поводу обязательной вакцинации. Президент России остается противником обязательной вакцинации, при этом, как можно заключить из его слов, глава государства видит аргументы в пользу решений ряда регионов об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан.

✅ Центробанк и НПФ договорились о реформировании пенсионной отрасли. Так, ЦБ выступил за решение «вопроса с обязательным пенсионным страхованием» (ОПС). По словам зампреда регулятора Виктора Чистюхина, граждане наконец-то должны иметь возможность ощутить данные ресурсы как некую свою собственность.

✅ Эффективной в пандемию оказалась адресная помощь, а не веерная раздача денег, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, веерная раздача денег в период пандемии не оправдала себя ни в одной стране.

✅ Юристы предупредили о двойной угрозе российским банкам из-за запросов США. Кредитные организации РФ могут столкнуться с угрозой блокировки счетов, потери ликвидности, банкротства, отзыва лицензий и нарушения банковской и гостайны из-за действия нового законодательства США, направленного на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

✅ Риелторы и девелоперы прогнозируют рост цен на частное арендное жилье в Краснодарском крае на 30—50%. Это может произойти из-за того, что с 1 августа в отели региона будут заселять только привитых граждан, поэтому рост спроса на съемные квартиры, вероятно, повлечет увеличение цен на них.

✅ Банки.ру провел третий круглый стол по работе «Народного рейтинга». Мероприятие прошло в онлайн-формате. Обсудить работу сервиса собрались представители более чем 30 банков, а также активные пользователи сайта.

✅ В Москве не исключают возможность распространения QR-кодов на транспорт и магазины. С 28 июня в столичные рестораны и кафе можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел коронавирусом, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров.

✅ В России обсуждают возможность автоматического взыскания долгов с бизнеса. Речь идет о возможности автоматически взыскивать в пользу бюджета задолженности у исполнителей госконтрактов: как только договоры будут оплачены, долги спишутся в казну.

✅ Работникам Почты России повысят зарплаты. В результате заработная плата сотрудников, которых коснется программа, увеличится в среднем на 10%. Изменение затронет 138 тыс. человек.

✅ Борьба за звание лучшего инвестора в инвестиционном шоу «Это к деньгам» приближается к завершению. В новом эпизоде Влад пытается вернуть удачу с помощью своих вокальных данных, Лена читает «кровавые» стихи, а Таня садится на проклятое место. И все ведущие благодарят за помощь в выборе инвестиционных идей участников своих чатов. Особенно одного.



Екатерина САВЕЛЬЕВА