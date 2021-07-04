Что изменится в России с 1 июля: новые пособия для беременных, выплаты одиноким родителям и измененные условия льготных ипотечных программ, рост тарифов ЖКХ и другое. О том, что случится с вашими финансами в июле, можно из дайджеста Банки.ру.

На обновленных российских банкнотах номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей с большой долей вероятности появятся достопримечательности Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. В ближайшие дни специалисты окончательно определятся со своими предложениями для совета директоров регулятора, который примет итоговое решение.

ЦБ и Минфин обсудят разработку страховки для ухода за пенсионерами. Такой продукт очень распространен в западных странах и страхует на случай частичной или полной потери способности к самообслуживанию — в него входит и уход за пожилыми, и стационарный уход, и уход на дому.

Правительство утвердило расширение семейной ипотеки и продление льготной ипотеки. Льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлевается до 1 июля 2022 года, а условия программы «Семейная ипотека» расширяются — принять в ней участие смогут семьи даже с одним ребенком.

ФАС уличила банки в навязывании зарплатных проектов. Ряд финучреждений ставили МСБ в качестве одного из условий получения льготного кредита требование открыть у них зарплатный проект. Речь о программе, стартовавшей в апреле 2020-го для поддержки бизнеса и предоставления займов на выплату заработной платы под 0%. В ФАС сообщили, что в подобных действиях кредитных организаций установили признаки недобросовестной конкуренции.

Владимир Путин обозначил свою позицию по поводу обязательной вакцинации. Президент России остается противником обязательной вакцинации, при этом, как можно заключить из его слов, глава государства видит аргументы в пользу решений ряда регионов об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан.

Центробанк и НПФ договорились о реформировании пенсионной отрасли. Так, ЦБ выступил за решение «вопроса с обязательным пенсионным страхованием» (ОПС). По словам зампреда регулятора Виктора Чистюхина, граждане наконец-то должны иметь возможность ощутить данные ресурсы как некую свою собственность.

Эффективной в пандемию оказалась адресная помощь, а не веерная раздача денег, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, веерная раздача денег в период пандемии не оправдала себя ни в одной стране.

Юристы предупредили о двойной угрозе российским банкам из-за запросов США. Кредитные организации РФ могут столкнуться с угрозой блокировки счетов, потери ликвидности, банкротства, отзыва лицензий и нарушения банковской и гостайны из-за действия нового законодательства США, направленного на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Риелторы и девелоперы прогнозируют рост цен на частное арендное жилье в Краснодарском крае на 30—50%. Это может произойти из-за того, что с 1 августа в отели региона будут заселять только привитых граждан, поэтому рост спроса на съемные квартиры, вероятно, повлечет увеличение цен на них.

Банки.ру провел третий круглый стол по работе «Народного рейтинга». Мероприятие прошло в онлайн-формате. Обсудить работу сервиса собрались представители более чем 30 банков, а также активные пользователи сайта.

В Москве не исключают возможность распространения QR-кодов на транспорт и магазины. С 28 июня в столичные рестораны и кафе можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел коронавирусом, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров.

В России обсуждают возможность автоматического взыскания долгов с бизнеса. Речь идет о возможности автоматически взыскивать в пользу бюджета задолженности у исполнителей госконтрактов: как только договоры будут оплачены, долги спишутся в казну.

Работникам Почты России повысят зарплаты. В результате заработная плата сотрудников, которых коснется программа, увеличится в среднем на 10%. Изменение затронет 138 тыс. человек.

✅ Борьба за звание лучшего инвестора в инвестиционном шоу «Это к деньгам» приближается к завершению. В новом эпизоде Влад пытается вернуть удачу с помощью своих вокальных данных, Лена читает «кровавые» стихи, а Таня садится на проклятое место. И все ведущие благодарят за помощь в выборе инвестиционных идей участников своих чатов. Особенно одного.

Екатерина САВЕЛЬЕВА