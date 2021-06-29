Тинькофф Банк видит спрос на инвестиционные услуги в России со стороны граждан СНГ и предлагает ввести для них упрощенную идентификацию или упрощенный порядок открытия брокерского счета.

«Есть запрос на инвестиционные услуги от соседей, от граждан СНГ», — сообщил председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк на Международном финансовом конгрессе.

«У нас есть спрос со стороны наших соседей, и у нас есть правильные инструменты, платформы. Это еще один тренд, который, я думаю, нужно поддерживать — научиться, придумать, какую упрощенную идентификацию или упрощенный порядок открытия брокерского счета для граждан СНГ (ввести. — Прим. ИФ), чтобы дать им все те инструменты, которые есть на российском рынке», — добавил Близнюк.

Ранее глава Ассоциации «НП РТС» (основной акционер «Санкт-Петербургской биржи») Роман Горюнов заявил, что уже сейчас биржа видит интерес иностранных инвесторов к торгам на российской бирже во внеторговое время в своих странах. По его словам, целый ряд профучастников уже работают в направлении предоставления возможности участия в торгах нерезидентам на российской площадке. «У нас инвесторы из порядка 90 юрисдикций зарегистрированы. Понятно, что основное количество клиентов сейчас приходится на близлежащие наши страны, но мы считаем, что есть потенциал развития и в Азии, и на Ближнем Востоке, и в Восточной Европе, и просто в европейских странах», — отметил Горюнов.