Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 74 копейки к предыдущему закрытию и составил 72,8575 рубля. С начала торговой сессии было проведено 43,3 тыс. сделок на 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,15—72,87 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,73 рубля, увеличившись также на 74 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,3 тыс. сделок на 461,1 млн евро по курсам от 85,91 до 89,1025 рубля за евро.

Доллар США во вторник неплохо укрепился, такого с ним давно не случалось, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Пока это временный откат бакса, для закрепления тенденции нужно встать выше 72,6 рубля, тогда шансов на склонение к 73 рублям будет больше. Евро стоит 86,73 рубля и оставляет за собой возможность колебаний в границах 86—87 рублей», — комментирует эксперт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

