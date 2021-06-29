Группа ВТБ может выплатить дивиденды за 2021 год двумя траншами в III и IV кварталах 2022 года, заявил в ходе конференции финдиректор группы Дмитрий Пьянов.

«Один транш в третьем квартале и один транш в четвертом квартале. Это наш базовый план. Транши, скорее всего, будут равными, и они будут затрагивать третий и четвертый квартал 2022 года. <...> С учетом 270 миллиардов [рублей] чистой прибыли, которую мы таргетируем, с учетом 50-процентного коэффициента выплат нам предстоит выплатить как минимум 135 миллиардов рублей дивидендов в следующем году по всем типам акций», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Пьянов подчеркнул, что в банковском секторе доминирует ежегодная выплата дивидендов, а не ежеквартальная или полугодичная, поэтому ВТБ не планирует переходить на выплату квартальных и полугодовых дивидендов.

«То есть нам придется созывать для каждой выплаты дивидендов в этом случае какое-то промежуточное собрание акционеров. До этого нужно получить директивы для представителей государства, проводить набсовет, по сути, это трудоемкий путь. Мы видим, что в банковском секторе доминирует ежегодная выплата дивидендов, а не ежеквартальная или полугодичная. Поэтому ответ на этот вопрос — нет, мы такую возможность не рассматриваем», — пояснил он.