Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента («РДЭ») банка «Левобережный» с «негативного» на «стабильный» и подтвердило долгосрочные РДЭ банка на уровне «ВВ». Fitch также подтвердило рейтинг устойчивости банка на уровне «bb».

«Пересмотр прогноза отражает стабилизацию экономической среды в России, в результате чего давление на финансовый профиль банка, обусловленное пандемией, снизилось. Банк «Левобережный» продемонстрировал стабильное качество активов с начала экономических трудностей, связанных с пандемией, и прибыльность и капитализации остаются на хороших уровнях», — говорится в релизе агентства.

По мнению Fitch, это позволит банку успешно управлять обусловленным пандемией потенциальным увеличением проблемных кредитов и стоимостью риска без давления на капитал.

РДЭ банка обусловлены собственной кредитоспособностью банка, которая отражена в его рейтинге устойчивости «bb». «Рейтинг устойчивости отражает длительную историю хорошей прибыльности в течение экономического цикла, стабильную капитализацию и профиль фондирования, а также приемлемое качество активов. Вместе с тем рейтинги также учитывают ограниченную рыночную долю банка в концентрированном российском банковском секторе, хотя в своем основном регионе, Новосибирской области, банк сохраняет заметные доли рынка», — поясняют аналитики.



«Стабильный» прогноз по рейтингам отражает ожидания Fitch, что финансовый профиль банка будет достаточно стабильным в среднесрочной перспективе.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

