Fitch Ratings изменило с «негативного» на «стабильный» прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) ОТП Банка и подтвердило долгосрочные РДЭ банка на уровне «ВВ+». Рейтинг устойчивости ОТП Банка «bb-» не затронут сегодняшним рейтинговым действием. Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

«Пересмотр прогноза по рейтингам отражает наше мнение, что способность материнского венгерского OTP Bank Plc предоставлять поддержку российской дочерней структуре улучшилась ввиду того, что риски, связанные с пандемией, стали более умеренными. Это подкрепляется хорошими перспективами восстановления экономики Венгрии ввиду нормализации экономической ситуации в стране, продвинутой стадией развертывания вакцинации, низким уровнем безработицы и сильными уровнями поддержки и стимулирования со стороны венгерских властей», — поясняют аналитики.

РДЭ и рейтинг поддержки ОТП Банка обусловлены потенциальной поддержкой со стороны материнской структуры в случае необходимости. Это основывается на стратегической значимости российского рынка для материнского банка, 98-процентной доле в капитале дочернего банка, высоком уровне интеграции, общем бренде и репутационном ущербе в случае дефолта дочерней структуры. В агентстве полагают, что какая-либо необходимая поддержка будет выполнимой для материнского банка.

РДЭ ОТП Банка могут быть повышены в случае улучшения способности OTP Bank Plc предоставлять поддержку, понижены — в случае ослабления способности или готовности материнской структуры предоставлять поддержку российской дочерней структуре.

Екатерина САВЕЛЬЕВА