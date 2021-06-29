Банк России в этом году может увеличить ключевую ставку до 6% или даже выше, считает член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Я допускаю, что ставка может достигнуть уровня 6% или даже выше 6% по итогам конца этого года», — сказал он в ходе диалога с инвесторами.

Банк России с начала весны повышал ключевую ставку по итогам уже трех заседаний — в совокупности на 1,25 процентного пункта, до 5,5% годовых. При этом в июне регулятор ужесточил сигнал в отношении дальнейшего повышения, отметив, что видит необходимость такого шага на ближайших заседаниях. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина накануне заявила в интервью агентству Bloomberg, что в июле регулятор будет рассматривать шаг повышения в 0,25—1 п. п.

По ее словам, инфляция в России заметно выросла, и для ее сдерживания могут понадобиться дополнительные повышения ключевой ставки. Регулятор старается применять предусматривающий быстрое реагирование, но предсказуемый подход к ставкам, и текущая денежно-кредитная политика остается гибкой, подчеркнула Набиуллина.

Ранее в Центробанке предупреждали, что уже в следующем месяце может понадобиться дополнительное ужесточение ДКП для ограничения ценового давления и инфляционных ожиданий.