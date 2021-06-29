Fitch Ratings изменило для Примсоцбанка прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) с «негативного» на «стабильный» и подтвердило долгосрочный РДЭ на уровне «ВВ». Fitch также подтвердило рейтинг устойчивости банка на уровне «bb», говорится в релизе агентства.

Там поясняется, что пересмотр прогноза отражает стабилизацию экономической среды в России, в результате чего давление на финансовый профиль банка, обусловленное текущей пандемией, снизилось. Качество активов банка остается стабильным, а прибыльность до отчислений под обесценение и запас капитала обеспечивают банку приемлемую способность покрывать убытки, связанные с обусловленным пандемией потенциальным увеличением стоимости риска.

«РДЭ обусловлен собственной кредитоспособностью банка, которая отражена в его рейтинге устойчивости «bb». Рейтинг устойчивости отражает длительную историю высокой прибыльности в течение экономического цикла, стабильные капитализацию и профиль фондирования и лишь небольшое ухудшение качества активов с начала пандемии. Вместе с тем рейтинги также учитывают ограниченную рыночную долю банка в концентрированном российском банковском секторе, хотя в своем основном дальневосточном регионе банк сохраняет заметные доли рынка», — отмечают аналитики.



«Стабильный» прогноз по рейтингу отражает ожидания Fitch, что финансовые показатели Примсоцбанка будут оставаться в целом стабильными в среднесрочной перспективе. Качество кредитов остается стабильным с начала пандемии.

«Мы по-прежнему ожидаем умеренного ухудшения качества активов ввиду пандемии, но дополнительное обесценение кредитов должно покрываться за счет существенной прибыли банка до отчислений под обесценение без давления на запас капитала», — добавляют эксперты.

Повышение рейтинга потребовало бы существенного увеличения рыночной доли при поддержании стабильного качества активов и высокой прибыльности. Понижение рейтинга возможно в случае существенного ухудшения качества активов и значительного увеличения отчислений под обесценение кредитов, что обусловило бы слабую прибыльность на продолжительной основе.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

