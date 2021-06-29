Fitch Ratings подтвердило для банка «Аверс» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) на уровне «BB». Прогноз по рейтингам — «стабильный», сообщается в релизе агентства.

«Подтверждение рейтингов отражает ограниченные изменения в кредитоспособности банка с момента предыдущего рейтингового действия в июле 2020 г. Рейтинги по-прежнему отражают приемлемый финансовый профиль банка, но продолжают сдерживаться спецификой бизнес-модели и ограниченностью клиентской базы, в частности отражающимися в значительной концентрации депозитов и нестандартной структуре активов», — поясняют аналитики.

Чистые кредиты составляли всего 10% от суммарных активов на конец 2020 года и включали в основном кредиты, связанные с сестринской компанией — группой «ТАИФ» (59% от суммарных кредитов на конец 2020 года). Доля обесцененных кредитов была ограниченной и составляла 0,5% на конец 2020 года (на конец I квартала 2021-го — 0,2%), обесцененные кредиты за вычетом резервов составляли менее 1% от основного капитала по методологии Fitch.

Кредитные риски, не связанные с кредитным портфелем, являются ограниченными. Активы представлены в основном краткосрочными размещениями в банках (49% от активов на конец 2020 года) и ценными бумагами (32%), основная часть которых имеет высокое кредитное качество.

Прибыльность банка находилась на высоком уровне в 2020 году, отношение операционной прибыли к взвешенным по риску активам составило 3,7%, что в целом соответствует уровню, наблюдавшемуся в годы, предшествовавшие пандемии. Поясняется, что прибыльность подкреплялась стабильной процентной маржой, достаточно высокой операционной эффективностью и низкими отчислениями под обесценение кредитов с учетом низкорисковой структуры активов банка.

«Показатель основного капитала по методологии Fitch был на высоком уровне, равном 37% на конец 2020 года, что заметно выше, чем у сопоставимых эмитентов, и обеспечивает банку приемлемую способность покрывать убытки. Источником фондирования банка являются в основном депозиты, в то же время основная часть клиентского фондирования приходится на акционеров и группу «ТАИФ». Банк «Аверс» имеет также комфортную ликвидную позицию, обусловленную значительным портфелем ценных бумаг, что в сочетании с денежными средствами и эквивалентами и краткосрочными банковскими размещениями полностью покрывало клиентские счета на конец I квартала 2021 года», — уточняют эксперты.

Потенциал повышения рейтингов является ограниченным в краткосрочной перспективе. В более долгосрочной перспективе повышение рейтингов потребовало бы существенного расширения клиентской базы банка. Давление на рейтинги в сторону понижения возможно в случае снижения капитализации в результате крупных убытков или в случае значительного повышения аппетита к риску. Рейтинги также могут быть понижены в случае уменьшения текущих преимуществ от сотрудничества с «ТАИФом», что обусловит снижение прибыльности и перспектив для бизнеса.

Екатерина САВЕЛЬЕВА