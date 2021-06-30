Банк «Русский Стандарт» по итогам мая сократил собственный капитал на 5,4 млрд рублей, в результате чего с начала года чистый убыток составил 1,3 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . Это произошло из-за досоздания резервов на вложения в ассоциированные или дочерние компании, в том числе связанные с бизнесом бенефициара банка, бизнесмена Рустама Тарико.

Капитал банка «Русский Стандарт» за май снизился на 16,4% (или 5,9 млрд рублей) до 30,1 млрд рублей. Это самое сильное сокращение среди 30 крупнейших банков. Как пояснили в финорганизации, «снижение капитала обусловлено досозданием резервов в соответствии с ожиданиями банка, что не связано с текущей операционной деятельностью», а нормативы «находятся на комфортном уровне».

По мнению аналитика рейтингового агентства «НКР» Дмитрия Рышкова, основной причиной снижения собственных средств банка стало использование нераспределенной прибыли текущего года для создания резервов на возможные потери по вложениям в уставные капиталы других организаций. Всего за май было создано 8,2 млрд рублей резервов. Это привело к почти двукратному снижению норматива Н12 (до 23,84% на 1 июня), который ограничивает вложения банков в акции других юрлиц, при нормативном значении в 25%, отмечает эксперт. Банк «Русский Стандарт» был рекордсменом по продолжительности нарушения этого норматива (с декабря 2020-го до конца мая 2021 года), значение которого в отдельные дни достигало 58,76%.

В банке не смогли объяснить причины нарушения Н12. Однако в его отчете по МСФО говорится, что значение нормализовалось из-за сделок по продаже инвестиций в долевые инструменты. В частности, в апреле и мае 2021 года банк продал связанной стороне 5,4% акций компании по производству алкоголя и экспортера водки Roust Corporation по цене, близкой к справедливой стоимости. Если обязательные нормативы не соблюдаются шесть и более дней в течение хотя бы одного из месяцев отчетного квартала, то регулятор вправе принять меры.

У «Русского Стандарта» традиционно был большой объем вложений в небанковский бизнес (на конец I квартала 2021 года — 38 млрд рублей по РСБУ), говорит старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Антон Лопатин. Если банк досоздал резервы по вложениям в уставные капиталы иных юрлиц, то это фактически означает, что справедливая стоимость какого-либо из его бизнесов упала, объясняет он.