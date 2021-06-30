Российские банки могут столкнуться с угрозой блокировки счетов, потери ликвидности, банкротства, отзыва лицензий и нарушения банковской и гостайны из-за действия нового законодательства США, направленного на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, пишет РБК . Такие риски перечислены в заключении сотрудников юридического факультета МГУ Елизаветы Лаутс и Сергея Гландина, подготовленного по заказу Ассоциации банков России.

Так, потеря ликвидности может произойти вследствие «блокировки» корреспондентских счетов в американских банках или оттока внешнеторговых клиентов. «Блокировка» делает для банков невозможным проведение любых трансграничных платежей в долларах США, что несет риски неисполнения денежных обязательств перед клиентами и появление ответственности банка за это. Технически российское законодательство в этих случаях предусматривает даже возможность санации, банкротства или отзыва лицензии, говорится в заключении. Требования США идут вразрез с российскими законами о банковской, коммерческой и государственной тайне, из-за нарушения тайны высока вероятность применения мер со стороны ЦБ, в том числе штрафа в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала. Также закон США идет вразрез с российским законодательством о персональных данных, «существует потенциальный риск привлечения к уголовной ответственности сотрудников банка за сообщение персональных данных клиентов по запросу американских властей».

По словам вице-президента Ассоциации банков России Анатолия Козлачкова, на обсуждении этих рисков на площадке ассоциации присутствовал представитель МИДа, который подчеркнул, что данная угроза может быть реализована в любой момент, так как между Россией и США сохраняются пока очень неустойчивые отношения. Автор заключения и специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин отметил, сейчас главная проблема в том, что если российский банк ответит на запрос США, то он нарушит и российское законодательство, за что подлежит наказанию вплоть до уголовной ответственности. В противном случае будут нарушены требования США, что также влечет штрафы или отключения от американской кредитной организации.

Правительство уже внесло в Госдуму законопроект, запрещающий российским банкам предоставлять иностранным государствам данные о клиентах и их операциях. Также власти хотят, чтобы банки сообщали в Росфинмониторинг о подобных запросах.

Единственный выход из ситуации — в принятии российскими властями зеркального закона в отношении американских банков, считает Гландин: в таком случае власти США сами предложат отменить данные требования с двух сторон, подписать международный договор и продолжить сотрудничество. Представитель Росбанка добавил, что могут возникнуть «риски включения российских банков, отказавшихся предоставлять информацию госорганам США, в негативные списки, что, в свою очередь, отрежет банк не только от платежей в долларах США, но также и значительно затруднит или сделает невозможным сотрудничество с европейскими банками».