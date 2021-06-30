Банк России призывает кредиторов продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства до 1 октября 2021 года. Рекомендация прописана в информационном письме регулятора, адресованном кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и бюро кредитных историй.

Как поясняется в сообщении ЦБ, решение было принято в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции и введенными ограничительными мерами, которые могут повлиять на возможность граждан и предпринимателей своевременно обслуживать задолженность по кредитам и займам.

«В случае обращения заемщиков — физических лиц в период с 1 июля по 30 сентября 2021 года включительно с заявлением об изменении условий договора кредита (займа) в связи со снижением дохода заемщика (совокупного дохода всех заемщиков) до уровня, не позволяющего заемщику исполнять свои обязательства по такому договору, и (или) подтверждением наличия у заемщика или совместно проживающих с ним членов семьи COVID-19, кредиторам рекомендуется удовлетворять заявление заемщика и принимать решение об изменении условий кредитного договора (договора займа) с даты обращения заемщика с соответствующим заявлением на условиях, предусмотренных собственной программой реструктуризации кредитов (займов). Аналогичный подход рекомендуется применять в случае обращения заемщиков, реструктуризация долга которых была проведена ранее. В указанных случаях рекомендуется не начислять заемщику неустойку (штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора кредита (займа)», — говорится в письме регулятора.

Там же отмечается, что «в целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», Банк России рекомендует кредиторам продолжать рассматривать возможность изменения условий ранее предоставленных кредитов (займов). В случае обращения заемщиков — субъектов МСП в период с 1 июля по 30 сентября 2021 года включительно с заявлением об изменении условий кредитного договора (договора займа) кредиторам рекомендуется удовлетворять заявление заемщика и принимать решение об изменении условий кредитного договора (договора займа) на условиях, предусмотренных собственной программой реструктуризации кредитов (займов)». Это же актуально для предпринимателей, реструктуризация долга которых была проведена ранее. В указанных случаях также рекомендуется не начислять заемщику неустойку, штрафы или пени.

Реструктуризация не окажет негативного влияния на кредитную историю заемщика — соответствующие рекомендации, как отмечает ЦБ, даны кредиторам и бюро кредитных историй.

Накопленный к настоящему моменту времени запас капитала в банковском секторе, а также роспуск с 30 июня 2021 года макропруденциального буфера по потребительским кредитам позволяют банкам обеспечить потребность в резервировании для реструктурированных ссуд, полагают в Центробанке.

Банк России также принял решение продлить до 30 сентября 2021 года снятие отраслевых ограничений по программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса, которая реализуется при поддержке Корпорации МСП. Для получения такого кредита предпринимателям необходимо обратиться в один из уполномоченных банков программы, перечень которых можно найти на сайте Корпорации МСП.



«Банк России будет следить за развитием ситуации и оценивать необходимость разработки дополнительных мер поддержки граждан и бизнеса», — подчеркивается в сообщении.

Ася ШАЛИМОВА