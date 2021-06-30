Фондовые торги в России открылись в среду небольшим ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:11 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,08% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 793,81 пункта. Индекс РТС повысился на 0,22% — до уровня 1 643,74.

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«Сегодня утром на мировые рынки вернулся сдержанный оптимизм, — констатирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. — Хотя опасения относительно развития пандемии COVID-19 и частичного возвращения карантинных ограничений в отдельных регионах и сохраняются, текущая статистика указывает на устойчивость мировой экономики».

По его словам, «азиатские рынки акций торгуются преимущественно с небольшим повышением, как и цены на нефть», а фьючерсы на американские индексы демонстрируют нейтральную динамику.

Эксперт полагает, что «ощутимый откат рынка накануне, выглядящий не вполне оправданным в условиях стабилизации ситуации на мировых рынках и возврата котировок нефти марки Brent выше 75 долларов за баррель, позволяет рассчитывать сегодня на некоторое улучшение настроений на российском рынке акций».



Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов, комментируя вчерашнюю динамику на рынке акций, высказывает мнение, что «на трейдеров начинают давить страхи, что рост заболеваемости коронавирусом в России приведет к сокращению и так не выдающихся темпов роста экономики».

При этом, по его мнению, «пока поводов для паники и распродажи среднесрочных портфелей нет. Среднесрочный тренд по российскому рынку акций остается восходящим. Пока лишь намечаются признаки залегания в боковик».



«Сегодня с утра внешний фон можно назвать нейтральным: американские фьючерсы и нефть символически растут, металлы торгуются разнонаправленно. Так что открытие нас ждет недалеко от завершения торгов во вторник. Учитывая, что вчера многие бумаги все-таки были неоправданно перепроданы, будем наблюдать попытки роста», — написал он перед началом торгов.

Ася ШАЛИМОВА