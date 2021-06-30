Рейтинговое агентство Fitch Ratings установило рейтинги для банка «Открытие». В частности, банк получил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB+» со «стабильным» прогнозом и рейтинг устойчивости «bb-». Полный список присвоенных рейтингов приводится в сообщении агентства.

РДЭ на уровне «BB+» отражает умеренную, по оценке Fitch, вероятность поддержки «Открытия» со стороны российских властей в случае необходимости ввиду полной подконтрольности банка государству в лице Центробанка (через Фонд консолидации банковского сектора) и умеренной системной значимости кредитной организации, на которую по состоянию на конец I квартала 2021 года приходилось 2,6% активов банковского сектора.

Как поясняют в Fitch, потенциальная господдержка учитывается в качестве рейтингового фактора, несмотря на планы по приватизации банка, поскольку, по мнению аналитиков, государство будет поддерживать «Открытие», пока будет оставаться мажоритарным собственником банка; кроме того, согласно сценарию Fitch, смена контроля произойдет не ранее чем через два года и будет зависеть от качества бизнес-модели банка и наличия достаточного спроса со стороны инвесторов; также агентство принимает во внимание умеренную системную значимость банка.



Рейтинг устойчивости на уровне «bb-» отражает достаточно заметную долю «Открытия» в концентрированном российском банковском секторе, стабильное качество активов банка после расчистки его баланса, умеренную прибыльность, достаточный уровень капитализации, а также сильные позиции банка по ликвидности и фондированию. Учтены также недостаточно длительное функционирование банка после того, как он был взят на санацию, и планируемое увеличение объемов кредитования темпами выше средних по рынку, следует из релиза Fitch.

Ася ШАЛИМОВА