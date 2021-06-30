Центробанк намерен оценить системные риски в связи с вложениями граждан и компаний в криптовалюту. Получение данных для такого анализа запланировано в рамках программы обследований Банка России на второе полугодие 2021 года .

Обследование «Оценка рисков использования криптовалют» намечено на июль текущего года.

«Обследование проводится с целью получения информации о трендах для оценки системных рисков в связи с вложениями российских физических и юридических лиц в криптовалюту», — поясняется в материалах регулятора.

В этих целях Центробанк соберет данные от 15 кредитных организаций (СберБанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-Банка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Московского Кредитного Банка, банка «Открытие», Совкомбанка, ЮниКредит Банка, Росбанка, Райффайзенбанка, Тинькофф Банка, Киви Банка, Экспобанка), а также от платежных систем «Мир», Visa и Mastercard и электронных платежных систем «ЮMoney» («ЮKassa»), WebMoney, Robokassa, QIWI, «Юнистрим» и Western Union, свидетельствует информация на сайте ЦБ.

В числе прочего запланирован мониторинг вложений физических лиц в ценные бумаги нерезидентов. Он будет проведен в октябре — ноябре текущего года и коснется вложений в 2020—2021 годах.



Полностью программа обследований приводится на сайте ЦБ.

Ася ШАЛИМОВА