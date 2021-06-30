Управляющий директор «ДОМ.РФ», заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов покидает группу компаний. Об этом в среду сообщили в пресс-службе банка.

Там напомнили, что топ-менеджер пришел в «ДОМ.РФ» в 2017 году на позицию заместителя финансового директора. «Он стоял у истоков создания Банка ДОМ.РФ, принимал участие в процессах его интеграции в группу и трансформации бизнес-модели банка, курировал работу бизнес-блока, маркетинга и подразделений филиальной сети, отвечал за развитие розничного направления, включая ипотеку, карточный и транcакционный бизнес, private banking, премиум и обслуживание малого бизнеса, а также качество сервиса», — отмечают в банке.

«Под руководством Данилы Литвинова в банке сформирована одна из лучших розничных команд на рынке, запущена полноценная линейка карточных и кредитных продуктов, а также продуктов для МСП, создан контакт-центр, повышена эффективность продаж и качество сервиса, увеличена клиентская база», — комментирует директор по персоналу и операционной эффективности «ДОМ.РФ» Алексей Первенцев.



О будущем месте работы Литвинова ничего не сообщается.

Ася ШАЛИМОВА