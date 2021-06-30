Новый тип мошенничества с использованием подложных страниц подтверждения платежей 3-D Secure при покупках товаров и услуг в Интернете нанес ущерб банкам на сумму свыше 400 млн рублей за первые полгода 2021-го. Об этом говорится в сообщении Group-IB. По данным компании, ежемесячно происходит около 3,7 млн случаев такого мошенничества. Деньги покупателей уходят напрямую мошенникам через легальную трансакцию в банке.

Данный тип мошенничества специалисты Group-IB впервые зафиксировали в конце 2020 года. Опасность использования подложных 3-D Secure страниц состоит в том, что их достаточно сложно выявить, внешне они часто содержат логотипы международных платежных систем Visa, Masterсard или российской «Мир» и не вызывают подозрений у покупателей, стремящихся быстро оформить покупку онлайн. Для банка-эмитента платеж его клиента выглядит легально, и в случае недовольства клиенту будет крайне сложно вернуть свои деньги, которые он отправил мошенникам через якобы «настоящую» страницу 3-D Secure, подтвердив трансакцию проверочным кодом из СМС.

Круг пострадавших широк — это и клиент банка, скорее всего, безвозвратно потерявший свои деньги и не получивший покупку, это банк-эмитент, одобривший трансакцию, это онлайн-сервис или магазин, сайт которого подделали злоумышленники, и платежные системы, чьи бренды нелегально и без их ведома используются.

Столкнувшись с такой многоступенчатой схемой в прошлом году, банки начали вводить в своих системах дополнительные проверки платежей с сайтов мерчантов. Эффективность и доход от P2P-схемы стали падать, и мошенники модифицировали ее. Вместо легитимной 3-D Secure страницы жертву перенаправляют на подложную, где ему показывается фейковая информация о магазине. Параллельно с этим с сервера мошенника инициируется обращение к легитимному серверу 3-D Secure с исходным служебным сообщением. В результате банк отправляет держателю карты СМС-код для подтверждения платежа, который пользователь вводит на фишинговой 3-D Secure странице. Далее он используется для обращения к легитимному серверу для подтверждения мошеннического платежа.

Путин призвал ЦБ активнее бороться с фишинговыми сайтами Путин также призвал ЦБ и полицию активнее обмениваться данными о сомнительных операциях еще до возбуждения уголовных дел.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО