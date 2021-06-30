Новикомбанк с 30 июня повысил процентные ставки по всей линейке депозитов для физических лиц. Как уточняется в сообщении финучреждения, ставки увеличены на 0,2—0,8 процентного пункта.

Так, вклады линейки «Капитал» принесут доход в рублях на уровне от 4,1% до 5,6% годовых в зависимости от суммы и срока размещения. Ставка по вкладам «Рост» составляет от 3,7% до 5% годовых. По линейке вкладов «Комфорт» уровень ставок установлен в диапазоне от 3% до 5% годовых.

В банке поясняют, что «Капитал» — это вклады с повышенной процентной ставкой и выплатой процентов в конце срока, «Рост» — накопительный вклад с ежемесячной выплатой и растущей процентной ставкой, «Комфорт» — вклад с возможностью пополнения и расходования денежных средств.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Кроме того, в Новикомбанке до 17 сентября действует сезонный вклад «MAKSимум», который можно пополнять без ограничений по суммам, напоминают в кредитной организации. Минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей, срок — 400, 600 или 800 дней. Процентная ставка составляет от 5% до 6% годовых и устанавливается в зависимости от суммы и срока размещения.



«Клиенты Новикомбанка могут открыть депозиты без посещения офиса – через интернет-банк или мобильное приложение, получая при этом более высокую процентную ставку», — указано в релизе.

Ася ШАЛИМОВА