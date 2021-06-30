Банк «Ренессанс Кредит» предлагает новую кредитную карту «Практичная».

Выпуск и обслуживание карты осуществляются бесплатно.

Карта предусматривает льготный период до 55 дней, который распространяется на операции оплаты товаров и услуг. Основные условия кредитования: лимит — до 300 тыс. рублей, ставка — 23,9% годовых на безналичные операции, 45,9% годовых — на операции по снятию наличных.

Программа лояльности «1,5% на все» предполагает начисление 1,5% за любые покупки по карте и до 30% — бонусами у партнеров за покупки в интернет-магазинах. За один календарный месяц клиент может накопить не более 10 тыс. бонусов.

Снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных «Ренессанс Кредита» и сторонних банков за счет кредитных средств обойдется в 2,9% от суммы плюс 290 рублей.

«Для оформления карты подтверждение дохода не требуется», — указывает эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.

Анна КОМАРОВА