Цены на внутренний туризм завышены, считает президент России Владимир Путин. Причиной этому стали закрытые границы, заявил он в ходе прямой линии в среду.

«Что касается того, что цены завышены, — да, это, судя по всему, тоже происходит. С чем это связано сегодня? Многие страны, несмотря на то, что кто-то открывается, тем не менее закрыты», — пояснил президент.

«К чему это приводит? Приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры, прежде всего на юге страны: в Краснодарском крае, в Крыму. Как только предложения не справляются со спросом, сразу идут цены — это во всей рыночной экономике происходит», — добавил он.

Путин отметил, что в сфере туризма сейчас рассматриваются 50 проектов, их число будут увеличивать.