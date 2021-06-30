Общий объем выданной российскими банками ипотеки с господдержкой с начала работы программы к 1 июля составит 570 тыс. кредитов на 1,7 трлн рублей, прогнозирует заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.



«По нашим оценкам, к дате окончания программы (1 июля) банки реализуют по ней порядка 570 тысяч кредитов на 1,7 триллиона рублей. По объему это почти 29% от всей ипотеки, выданной за период действия программы», — отметил Дячкин. Он уточнил, что общий объем продаж по льготной ипотеке стал рекордным за всю историю господдержки в России.



Регионами-лидерами в рамках программы за все время работы по ней в ВТБ стали Москва и область (объем выдач превышает 135 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (34 млрд), Республика Татарстан (свыше 11 млрд), Новосибирская (11 млрд) и Ростовская (10 млрд) области и Краснодарский край (свыше 10 млрд). Размер среднего ипотечного кредита составляет около 3,3 млн рублей, первоначального взноса — порядка 33%.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Клиентам, которые планируют получить кредиты по текущим условиям, стоит помнить, что их действие ограничено 1 июля включительно. В настоящее время ставка в рамках программы с господдержкой для клиентов ВТБ с первоначальным взносом от 20% составляет 5,6% годовых при выборе сервиса «Экспресс-проект» (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от 8 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области (5 млн в других регионах) и 5,7% для остальных случаев. Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка составляет 5,8% и 5,9% соответственно.



Специалисты ВТБ также отмечают, что после 1 июля повышенным спросом у клиентов будет пользоваться программа госсубсидирования для семей с детьми. «В новых условиях особенно значимой становится поддержка семей с одним ребенком и более, рожденными после 1 января 2018 года. Они смогут оформить кредит или рефинансировать полученную в другом банке ипотеку еще по более низкой ставке. С 24 июня мы начали принимать заявки по обновленным условиям программы и предлагаем таким клиентам ставку 5%, что позволит им существенно снизить свою финансовую нагрузку», — сообщил Дячкин.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

