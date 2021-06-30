Арбитражный суд Москвы на заседании 30 июня огласил резолютивную часть решения о признании Нефтепромбанка несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.

Центробанк отозвал лицензию у Нефтепромбанка 9 апреля этого года. Регулятор, в частности, пояснял, что «в результате проводившейся Нефтепромбанком на протяжении 2020—2021 годов высокорискованной кредитной политики на балансе кредитной организации образовалась существенная часть потенциально невозвратных ссуд физических лиц. Указанные операции по кредитованию физических лиц обладали признаками вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков».

«Банк России неоднократно направлял в адрес Нефтепромбанка предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило фактическую утрату его собственных средств (капитала)», — отмечалось в сообщении.



Согласно данным, опубликованным Центробанком в конце апреля, «дыра» в капитале Нефтепромбанка на дату отзыва его лицензии составила 346 млн рублей.