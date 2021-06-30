Интерпрогрессбанк улучшил условия по кредиту «Универсальный», снизив минимальную ставку до 8,5% годовых. Кредит предоставляется на сумму до 2 млн рублей на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Основные преимущества: годовая процентная ставка — от 8,5% (при участии в программе страхования «Гарант плюс»); сумма кредита — от 50 тыс. до 2 млн рублей (до 600 тыс. рублей — без обеспечения); возврат части уплаченных процентов при погашении кредита без просрочек; кредит на любые цели», — отмечается в релизе.

Кредит могут оформить граждане РФ в возрасте от 23 до 60 лет на дату окончания срока кредитования, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории страны, в регионах присутствия банка. Стаж на последнем месте работы должен составлять не менее шести месяцев.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Екатерина САВЕЛЬЕВА