Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов вновь избран председателем совета директоров банка «Зенит». На пост заместителя председателя совета переизбран заместитель гендиректора по стратегическому развитию «Татнефти» Нурислам Сюбаев. Решение было принято на заседании совета директоров кредитной организации, говорится в сообщении банка.



Кроме того, на заседании был утвержден состав комитетов совета директоров банка «Зенит». Свои должности сохранили председатели комитетов: по стратегическому планированию — Нурислам Сюбаев, по аудиту — директор компании Kafa Finance Inc. Сергей Шибаев, по кадрам — партнер АО «ЭКОПСИ Консалтинг» Григорий Финкельштейн, по управлению рисками — генеральный директор Rawson Consulting Kft Инабат Терек.



Наиль Маганов родился 28 июля 1958 года в Альметьевске. Окончил в 1983 году Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина (ныне РГУ НГ им. И. М. Губкина) по специальности «технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». Свой карьерный путь начал в 1976 году в должности оператора по исследованию скважин ЦНИПР НГДУ «Елховнефть» ПО «Татнефть». С ноября 2013 года — генеральный директор ПАО «Татнефть».



Нурислам Сюбаев родился 15 августа 1960 года. В 1982 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, в 1995 году окончил Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при правительстве РФ. С июля 2016 года — заместитель генерального директора по стратегическому развитию «Татнефти».

Екатерина САВЕЛЬЕВА

