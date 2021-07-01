📰 Несырьевой неэнергетический экспорт России в последние месяцы демонстрирует тенденцию к увеличению, пишут «Известия» . Для стимулирования этого процесса с 1 июля вступает в силу закон, который смягчает нормы валютного контроля для отечественных экспортеров. По мнению экономистов, отмена требования репатриации валютной выручки снизит административное давление на экспортеров и нивелирует финансовые риски, возникающие из-за штрафов за просрочку перечисления валютных доходов в уполномоченные банки. Более того, принятые поправки снизят трансакционные издержки экспортеров, включая уплату комиссии. Также поправки дают экспортерам, в том числе несырьевых товаров, возможность увеличить число контрактов с зарубежными партнерами.

📰 Исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин обратился к главному санитарному врачу РФ Анне Поповой с просьбой исключить ограничения для заведений общепита в аэропортах, пишут «Известия» . В организации подчеркнули, что общепит в авиагавани — не зона для развлечений, получать горячее питание — это необходимость. Если люди будут покупать еду навынос и толпиться с ней в терминалах, это ухудшит санитарную обстановку в аэропортах. Эксперты отмечают, что первыми можно вывести из-под запретов заведения в стерильной зоне, однако, по мнению вирусологов, в таких сложных условиях послаблений быть не должно. Более того, вирусологи уверены, что во время пандемии и вспышки заболевания следует вводить карантин и ограничения на междугороднее сообщение.

📰 СберБанк, один из претендентов на создание в России биржи по торговле квотами СО2, предлагает активнее внедрять углеродное регулирование и распространить его на ключевые отрасли, пишет «Коммерсант» . В качестве обоснования там рисуют мрачный сценарий, в котором Россия в следующие 30 лет потеряет 4,4 трлн долларов из-за отказа зарубежных покупателей от отечественных нефти, газа и металлов. Чтобы сгладить удар, потребуется до 1 трлн долларов инвестиций в декарбонизацию, примерно половину можно получить за счет торговли квотами, надеются в СберБанке. Однако аналитики считают оценки банка слишком пессимистичными и предостерегают от копирования в РФ европейской системы. По мнению экспертов, если взять в качестве базы 2020 год, когда весь российский нефтегазовый и угольный экспорт составил 137 млрд долларов (или 4,1 трлн долларов за 30 лет), то по сравнению с такой базой потери начнутся только после 2035 года.

📰 «Опора России» направила в Федеральную антимонопольную службу концепцию правил недискриминационного доступа к онлайн-платформам, оказывающим посреднические услуги, пишет «Коммерсант» . В числе требований — раскрытие информации по ранжированию продавцов и товаров, идентификация поставщиков, запрет необоснованного отказа в доступе, запрет паритета цен и пр. Для онлайн-платформ с доминирующим положением предусмотрен «оборотный штраф» за нарушения, для остальных — фиксированный. Участники рынка e-commerce уверены, что преждевременное госрегулирование только навредит ему. Так, оно ограничит конкуренцию и негативно отразится на удобстве сервисов, от чего пострадают и поставщики, а в конечном итоге — потребители.

📰 Прогнозы по рублю на июль будут зависеть от дальнейшего распространения нового вирусного штамма и котировок нефти, рассказал «Российской газете» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. По его мнению, многое в этом вопросе зависит от решения ОПЕК+ по наращиванию добычи сырой нефти. Если не учитывать темпы распространения индийского штамма, а также его заразность, то темпы добычи могут возрасти и на миллион баррелей в сутки, отмечает он. Аналитик считает, что наиболее вероятный сценарий на данный момент — наращивание добычи на 500 тыс. баррелей и стабилизация цен на нефть на уровне 73—76 долларов за бочку. Тогда в июле «боковик» рубля будет в районе 72—74 рублей за доллар и 85—88 рублей за евро, подчеркнул он.

📰 Официальные цены на жилье подросли за полгода на 13%, пишет «Российская газета» . Минстрой установил норматив стоимости квадратного метра жилья на второе полугодие и показатели средней рыночной стоимости «квадрата» для каждого региона на III квартал. Они используются для расчетов размеров социальных выплат отдельным категориям граждан на покупку или строительство жилья, сообщали ранее в ведомстве. Так, нормативная стоимость квадратного метра общей площади жилого помещения поднялась с 49 173 до 55 720 рублей. В прошлый раз — с начала нынешнего года — метр дорожал лишь на 1,1%. Средняя рыночная стоимость «квадрата» (она пересматривается каждый квартал) изменилась в большинстве регионов, только в 23 из них цена остается такой же, как и во II квартале.

📰 Роскомнадзор решил заблокировать шесть VPN-сервисов, пишет РБК . Под ограничения попадут Nord VPN, Speedify VPN, Hola! VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited и IPVanish VPN. Роскомнадзор уточнил, что направил в ведомства запросы, в которых попросил указать, используются ли эти сервисы для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций. Работу с сервисами могут разрешить продолжить компаниям, в которых они используются для обеспечения работы технологических процессов, как в случае с Opera VPN.

📰 Принадлежащий СберБанку портал для трудоустройства «Работа.ру» запустил деловую социальную сеть «Инсайдер», пользователи которой смогут использовать свои визитки и в других соцсетях и мессенджерах, пишет «Коммерсант» . Создатели платформы сравнивают себя с заблокированной в России LinkedIn, отмечая, что основная идея «Инсайдера» — превратить закрытые резюме «белых воротничков», которые обновляются довольно редко, в публичные профили, содержащие информацию о профессиональном опыте, навыках и интересах специалиста. При этом конкуренты «Работы.ру» подобные проекты не рассматривают, полагая, что потребности в общении профессиональной аудитории удовлетворяют Facebook и сеть «ВКонтакте».

Анна КОМАРОВА