Замедления темпов инфляции стоит ждать уже в ближайшие месяцы, годовое значение может быть в коридоре 4,8—6% считают опрошенные «Известиями» аналитики. По их мнению, показатель уже достиг пика и теперь пойдет вниз за счет эффекта базы 2020-го, крепкого рубля, нового урожая и политики Центробанка.

Годовая инфляция в стране сейчас находится на уровне 5,9%, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе трансляции ежегодной прямой линии. По его словам, стоит задача по ее подавлению, поэтому ЦБ приподнял ключевую ставку, чтобы не было избыточного предложения денег в экономике. Инфляция к концу 2021-го может опуститься до уровня 5%, отметил президент, признав, что вернуть ее к целевым значениям в 4% в этом году вряд ли удастся. По прогнозу ЦБ, темпы роста цен по итогам года составят 4,7—5,2%.

Путин: годовая инфляция в России сейчас — на уровне 5,9% Годовая инфляция в России сейчас находится на уровне 5,9%. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

Замедления инфляции скорее стоит ждать начиная с августа — на фоне сезонного снижения цен на продукцию нового урожая, а также по результатам повышения ключевой ставки, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Переломными месяцами будут август и сентябрь, когда продовольственная инфляция из-за сезонных факторов будет снижаться. Также стоит отметить последнее укрепление рубля, сообщил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

В целом в годовом исчислении инфляция составит 4,8—5%, полагает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах. По оценкам старшего управляющего директора рейтингового агентства «НКР» Александра Проклова, по итогам 2021-го ее уровень составит 6%, так как глобальный рост цен на продовольствие продолжит оказывать влияние и на отечественный рынок. Гришунин не исключил риска дальнейшего роста инфляции. Например, из-за подорожания товаров, возобновления девальвации рубля или усиления геополитической напряженности.

Опрошенные аналитики ожидают возвращения инфляции к целевому значению вблизи 4% в начале 2022-го, но не раньше второго полугодия: к этому времени спадет повышенный отложенный спрос и затухнет кредитный импульс.